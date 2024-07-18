Uzun bir aradan sonra yeni albümü "Kuantum 51" ile hayranlarının karşısına çıkan Tarkan, albümün gördüğü yoğun ilgiye teşekkür etmek amacıyla sosyal medyada bir video yayınladı. 51 yaşındaki sanatçı, video mesajında hayranlarına minnettarlığını dile getirdi.

Küpeyle gelen yenilik

Tarkan, yıllar sonra yeni bir tarz denemeye karar verdi ve bu yeniliği sosyal medya üzerinden duyurdu. "Yıllardır küpe takmıyordum ama içimden bir ses '51 kulağına küpe olsun, tak' dedi..." notunu düşerek, takipçileriyle bu yeni tarzını paylaştı.

Cem Yılmaz'dan yorum geldi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da Tarkan'ın bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Yılmaz, Tarkan'ın gönderisine "Ben destekliyorum" yorumunu yaparak, sanatçının yeni tarzına destek verdi.