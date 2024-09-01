CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, fasulye hasadının başladığı Niğde Ovacık köyünde çiftçilerin yaşadığı zorlukları yerinde inceledi. Gürer, çiftçilerin ürünlerini geçen yılki fiyatların altında satmak zorunda kaldığını belirterek, artan maliyetler karşısında çiftçilerin zarar ettiğini vurguladı.

Artan rekolteye rağmen fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürmüyor

Gürer, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılında 240 bin ton olan kuru fasulye üretiminin, 2024 yılında 270 bin ton olarak öngörüldüğünü belirtti. Niğde'nin fasulye üretiminde Türkiye'de ilk üçte yer aldığını ifade eden Gürer, geçen yıl yaşanan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine rağmen bu yıl rekolte artışı beklendiğini dile getirdi. Ancak çiftçilerin artan rekolteye rağmen ürünlerini geçen yılki fiyatların dahi altında satmak zorunda kalmaları, üreticinin mutsuzluğunu artırdı.

"Çiftçi maliyetlerle mücadele ediyor, tüketici yüksek fiyatlarla karşılaşıyor"

Fasulye üreticisi İsmail Çetinkaya, geçen yıl kilosu 45 TL olan kuru fasulyenin bu yıl 35 TL’ye düştüğünü, artan maliyetler karşısında çiftçinin zararda olduğunu belirtti. Diğer bir üretici İrfan Uğus ise masrafların yüzde 100 artmasına rağmen alım fiyatlarının düştüğüne dikkat çekerek, “Gelecek yıl fasulye ekmemiz mümkün değil,” dedi. Yükselen elektrik, mazot ve işçilik maliyetlerinin altını çizen çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifi'nin açıkladığı fiyatların serbest piyasa fiyatlarının bile altında olduğunu belirtti.

"Tarladan raflara fiyatlar katlanıyor, ithalatçı ve marketler kazanıyor"

Ömer Fethi Gürer, üreticilerin zarar ederken, tüketicinin rafta üç kat daha pahalı fiyatlarla karşılaştığını ifade etti. Gürer, “Eken kazanmıyor, tüketen pahalıya alıyor. Arada kim kazanıyor bu işten? İthalatçılar ve marketler!” diyerek, fasulye gibi temel tarım ürünlerinde bile ithalata bağımlılığın arttığını ve fiyat farkının üretici ile tüketici arasında ciddi bir dengesizlik yarattığını belirtti.

Tarımda planlı üretime geçilmesi şart

CHP’li Gürer, çiftçilerin desteklenmesi ve tarımda planlı üretime geçilmesi gerektiğini savundu. Gürer, Tarım Kredi Kooperatifi ve Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kuruluşların çiftçinin yanında yer almadığını, bu durumun fiyatları düşürüp maliyetleri artırdığını ifade etti. Çiftçiler, desteklerin artırılması ve ürünlerin hak ettiği değeri görmesi gerektiği konusunda hemfikir.