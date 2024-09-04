Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde İlker Küçükerdal isimli vatandaş, tarlasında cep telefonuyla görüntülemeye çalıştığı Bozyörük cinsi yılanın saldırısına uğradı.

Yılanın saldırısı anlık korku yarattı

Bayramiç'te meyve ve sebze işine bakan 47 yaşındaki İlker Küçükerdal, Keklice mevkiindeki tarlasına geldiğinde yılanı fark etti. Daha önce de tarlasında sıkça gördüğü Bozyörük cinsi yılanı cep telefonuyla görüntülemeye karar veren Küçükerdal, bir anda yılanın saldırısına uğradı. Yılan, Küçükerdal’ın üzerine sıçrayarak pantolonundan ısırdı ve bacaklarına dolandı.

"Yılanın saldırısı şaşırtıcı oldu"

İlker Küçükerdal, yılanın tarlasındaki fareleri avladığını ve bu yüzden ona zarar vermediğini belirtti. Ancak bu kez yılanın saldırısı, Küçükerdal’ı büyük bir korkuya sürükledi. Küçükerdal, olayın ardından şunları söyledi: “Tarlamdaki hayvanlara bakmaya geldim ve yılanı telefonumla çekmek istedim. Bir anda yılan bana saldırdı, yere düştüm ve pantolonumdan ısırdı. Neyse ki dişi ayağıma batmadı ve yılan korkup kaçtı.”

Birçok yılın tanıdığı yılan bu sefer saldırgan davrandı

4-5 yıldır tarlasındaki yılanı tanıdığını ifade eden Küçükerdal, bu olayı bir istisna olarak değerlendirdiğini belirtti. "Bu yılan bana zarar vermediği için dokunmamıştım, ama bu sefer beni korkuttu" diyerek yaşadığı korkulu anları anlattı