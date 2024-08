Ege Üniversitesi (EÜ) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülen "CoCreAid Kit 4.0" projesinin tanıtım toplantısı, EÜ Konukevi’nde gerçekleştirildi. Avrupa Birliği tarafından ERASMUS+ programı kapsamında finanse edilen proje, yükseköğretim kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Toplantıya Ege Yönetim Danışmanları Derneği (EGEYDD), Biyotasarım Araştırmaları Derneği, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), EGEKOBİDER, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Ege Otomotiv Derneği (EGOD), Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) gibi önemli temsilcilerin yanı sıra, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitelerinden bilim insanları da katıldı.

Dijital platform oluşturulacak

Proje kapsamında, yükseköğretim kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasında dijital iş birliği projeleri için kullanıcı dostu bir platform oluşturulacak. EÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Andiç Çakır’ın Türkiye yürütücüsü olduğu projede, EÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Elif Tunalı Çalışkan, Doç. Dr. Fırat Sarsar ve Doç. Dr. Aylin Şendemir araştırmacı olarak görev alacak.

Prof. Dr. Andiç Çakır toplantıda, STK ve üniversiteler arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. “CoCreAid Kit 4.0’ın amacı, dijital yöntemlerle STK ve yükseköğretim kurumları arasındaki yaratım projelerini destekleyen kullanıcı dostu bir platform sunmaktır. Ayrıca, kırsal alanlardaki projeleri teşvik etmek de hedeflerimiz arasında” dedi.

Avrupa Birliği destekli proje

Toplantıda, CoCreAid Kit 4.0 aracılığıyla elde edilen vaka rehberleri ve proje örnekleri tanıtıldı. Katılımcılar, CoCreAid Kit hakkında görüş ve önerilerini paylaşarak projeye dair olumlu değerlendirmelerini ve yeni iş birliği önerilerini sundular.

Ege Üniversitesi’nin ortak olduğu CoCreAid Kit 4.0 projesi, FH Münster University of Applied Sciences (MUAS), University of Szczecin (US), European E-learning Institute (EUEI) ve Meridaunia Scarl (MS) gibi uluslararası paydaşlarla gerçekleştiriliyor. Proje, dijital iş birliği ve kırsal gelişim odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor.