Kişisel bilgiler
Ev adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kişisel bilgileri paylaşmaktan kaçının. Bu tür bilgiler kötü niyetli kişilerin size ulaşmasını kolaylaştırabilir.
Otel ve konaklama yeri bilgisi
Tatil sırasında kaldığınız otel veya konaklama yerinin adını ve konumunu sosyal medyada paylaşmak, hırsızların sizi hedef almasına neden olabilir.
Yüksek harcamalar
Tatil sırasında yaptığınız yüksek harcamaların fotoğraflarını paylaşmak, maddi durumunuz hakkında ipuçları verebilir. Bu tür paylaşımlar güvenliğiniz için risk oluşturabilir.
Gerçek zamanlı konum
Gerçek zamanlı konum bilginizi paylaşmak, evinizin o anda boş olduğunu göstermektedir. Tatil fotoğraflarınızı dönüşünüzden sonra paylaşmak daha güvenli olacaktır.
Kimlik ve seyahat belgeleri
Kimlik, pasaport, bilet gibi seyahat belgelerinizin fotoğraflarını paylaşmaktan kaçının. Bu bilgiler dolandırıcılar tarafından kötüye kullanılabilir.
Özel bilgiler
Ailenizle ilgili özel bilgileri sosyal medyada paylaşmak, hem sizin hem de başkalarının güvenliğini riske atar. Güvenliğiniz için bu tür paylaşımlardan kaçının.
Değerli eşyalar
Yanınızdaki değerli eşyaların fotoğraflarını paylaşmak, hırsızların dikkatini çekebilir. Tatilde sahip olduğunuz değerli eşyaların paylaşımını yapmayın.
Güzergah bilgisi
Tatilde ziyaret edeceğiniz yerlerin güzergah bilgilerini paylaşmak, kötü niyetli kişilerin sizi takip etmelerini kolaylaştırabilir. Bu bilgileri gizli tutun.
Yasaklı bölgelerde çekim
Bazı ülkelerde belirli alanlarda fotoğraf veya video çekmek yasak olabilir. Bu kurallara uymamak yerel yasalarla sorun yaşamanıza neden olabilir.
Özel hayat detayları
Tatilde sarhoşken veya özel anlarınızı paylaşmak, gelecekte kariyerinizi olumsuz etkileyebilir. Bu tür fotoğraf ve videolardan kaçının.
Özetle, tatilde sosyal medyada paylaşımlarınızı dikkatli yaparak hem kendi güvenliğinizi hem de sevdiklerinizin güvenliğini koruyabilirsiniz.