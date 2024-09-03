Kişisel bilgiler

Ev adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kişisel bilgileri paylaşmaktan kaçının. Bu tür bilgiler kötü niyetli kişilerin size ulaşmasını kolaylaştırabilir.

Otel ve konaklama yeri bilgisi

Tatil sırasında kaldığınız otel veya konaklama yerinin adını ve konumunu sosyal medyada paylaşmak, hırsızların sizi hedef almasına neden olabilir.

Yüksek harcamalar

Tatil sırasında yaptığınız yüksek harcamaların fotoğraflarını paylaşmak, maddi durumunuz hakkında ipuçları verebilir. Bu tür paylaşımlar güvenliğiniz için risk oluşturabilir.

Gerçek zamanlı konum

Gerçek zamanlı konum bilginizi paylaşmak, evinizin o anda boş olduğunu göstermektedir. Tatil fotoğraflarınızı dönüşünüzden sonra paylaşmak daha güvenli olacaktır.

Kimlik ve seyahat belgeleri

Kimlik, pasaport, bilet gibi seyahat belgelerinizin fotoğraflarını paylaşmaktan kaçının. Bu bilgiler dolandırıcılar tarafından kötüye kullanılabilir.

Özel bilgiler

Ailenizle ilgili özel bilgileri sosyal medyada paylaşmak, hem sizin hem de başkalarının güvenliğini riske atar. Güvenliğiniz için bu tür paylaşımlardan kaçının.

Değerli eşyalar

Yanınızdaki değerli eşyaların fotoğraflarını paylaşmak, hırsızların dikkatini çekebilir. Tatilde sahip olduğunuz değerli eşyaların paylaşımını yapmayın.

Güzergah bilgisi

Tatilde ziyaret edeceğiniz yerlerin güzergah bilgilerini paylaşmak, kötü niyetli kişilerin sizi takip etmelerini kolaylaştırabilir. Bu bilgileri gizli tutun.

Yasaklı bölgelerde çekim

Bazı ülkelerde belirli alanlarda fotoğraf veya video çekmek yasak olabilir. Bu kurallara uymamak yerel yasalarla sorun yaşamanıza neden olabilir.

Özel hayat detayları

Tatilde sarhoşken veya özel anlarınızı paylaşmak, gelecekte kariyerinizi olumsuz etkileyebilir. Bu tür fotoğraf ve videolardan kaçının.

Özetle, tatilde sosyal medyada paylaşımlarınızı dikkatli yaparak hem kendi güvenliğinizi hem de sevdiklerinizin güvenliğini koruyabilirsiniz.