Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi çevreyolunda, Karaca ışıklı kavşakta dün gece meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada, otomobilin sürücüsü G.A. (43) ve aynı araçta bulunan A.A. (18) ile A.A. (8) hafif yaralandı.

Henüz kimliği tespit edilemeyen motosikletin sürücüsü ve yolcusu, C.B. (20) ve E.U. (17) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı C.B. ve E.U., Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahaleden sonra Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.