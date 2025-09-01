Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Pınardere Mahallesi’nde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Saat 15.30 sıralarında mahallede bulunan atış poligonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yangına hem karadan hem havadan müdahale edilirken, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgedeki rüzgarın kuvvetli olması, söndürme çalışmalarını zaman zaman güçleştiriyor.

Yetkililer, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için tüm önlemlerin alındığını belirtirken, vatandaşlara da bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.