Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Domaniç’ten Tavşanlı’ya seyir halinde olan O.K. yönetimindeki 54 ZH 695 plakalı otomobil, Hamitabat girişi yakınlarında yeni yol yapım alanında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol çalışma alanına devrildi.

Kazada, sürücü O.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Ş.K. ve Ş.K. yaralandı. Yaralılar, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.