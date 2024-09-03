Kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanan bu özel gün, halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, şehrin dört bir yanından gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Başkan Özkan Yalım'dan Anlamlı Mesaj

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kurtuluşun yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Türk milletinin yokluklara ve zorluklara rağmen gösterdiği azim ve kararlılıkla kazandığı zaferin önemine vurgu yaptı. Yalım, “Zafere olan inancını hiçbir zaman kaybetmeyen asil Türk milleti, her bir ferdiyle verdiği mücadeleyle tarihe altın harflerle yazılmış bir destan bırakmıştır. Bugün, bu büyük gurur ve minnetle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve canları pahasına mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, minnetlerimizi sunuyoruz,” dedi.

Etkinliklere Yoğun Katılım

Kurtuluş Günü etkinlikleri, Uşak halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, kurtuluşun anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı, şehitler için dualar edildi ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde Uşak’ın tarihi ve kurtuluş mücadelesi, katılımcılara bir kez daha hatırlatıldı.

Tarihe Saygı ve Geleceğe Umut

Uşak’ın kurtuluş günü, kentte bir araya gelen yüzlerce vatandaşın gurur ve minnet duygularıyla kutlandı. Etkinlikler, hem geçmişe olan saygıyı hem de geleceğe duyulan umudu simgeleyerek, şehrin birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi.