Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden yola çıkan doğaseverler, Domaniç Kaşalıç bölgesinde doğayla iç içe bir yürüyüş etkinliği düzenledi. Kar yağışının etkili olduğu rotada, 7 kilometrelik parkuru tamamlayan doğa tutkunları, beyaz örtüyle kaplanan manzaraların tadını çıkardı.

Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yavuz Doğanay, doğa yürüyüşlerini düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu yıl ikinci kez kar yürüyüşü yapıyoruz. Hava şartlarını yakından takip ederek rotamızı Domaniç'e çevirdik. Kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaşıyor, bu da yürüyüşü daha keyifli hale getiriyor” dedi.

Katılımcılar, zorlayıcı ancak bir o kadar da keyifli olan parkuru tamamlamanın mutluluğunu yaşarken, doğa severlere açık hava aktivitelerine katılmaları için çağrıda bulundu.