Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden yola çıkan Niyazi Turgut ve Tuna İşleyen, yöresel sanatçı Aşık Mustafa Yaman ile birlikte köy kültürünü ve geleneklerini yaşatmak amacıyla köy köy dolaşarak önemli bir projeye imza atıyor. Son olarak Hereke köyüne uğrayan ekip, köyün kültürel mirasını tanıtmak için titizlikle çalışıyor.

Ekip, köyün eksiklerini yerinde tespit ederek, Muhtar Hikmet Sevis’ten Hereke köyünün sorunları hakkında bilgi aldı. Çekilen görüntülerle hazırlanacak tanıtım filmi, Hereke köyünün zengin kültürel mirası ve doğal güzelliklerini tüm Türkiye’ye tanıtmayı hedefliyor. Niyazi Turgut ve Tuna İşleyen’in öncülüğünde gerçekleştirilen bu proje, köylerin turizme kazandırılması ve kaybolmaya yüz tutmuş geleneklerin yeniden canlandırılması açısından büyük önem taşıyor.

Yöresel sanatçı Aşık Mustafa Yaman’ın türküleri eşliğinde yapılan çekimler, köylerin kültürel kimliğini daha da vurguluyor. Ekip, köylerin sesini duyurmak için sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlar, bu tür tanıtım çalışmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek projeye destek veriyor.

Bu anlamlı girişim, sadece Hereke köyünün değil, tüm köylerin kültürel değerlerinin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına önemli bir katkı sağlıyor.