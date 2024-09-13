AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı’ya yapılacak olan yeni hastanenin müjdesini verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi tamamlanan ve 4 Temmuz 2024 tarihinde yer teslimi gerçekleştirilen projeyle ilçenin sağlık hizmetleri büyük bir ivme kazanacak.

5 bin metrekarelik dev proje

Yeni hastanenin oturma alanı 5 bin 163 metrekare, kapalı alanı ise 19 bin 681 metrekare olarak planlandı. Bu geniş kapsamlı hastane, 75 yatak kapasitesi ve modern tıbbi üniteleriyle Tavşanlı halkına hizmet verecek. Özellikle yoğun bakım üniteleriyle dikkat çeken projede, 10 yataklı 1. Basamak Erişkin Yoğun Bakım, 4 yataklı 1. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım ve 6 yataklı 2. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım üniteleri yer alacak. Böylece hem yenidoğan hem de erişkin yoğun bakım ihtiyaçları karşılanacak.

40’tan fazla poliklinik hizmet verecek

Hastanede 29+2 diyaliz ünitesi ile birlikte 40’tan fazla poliklinik odası bulunacak. Bu sayede Tavşanlı’daki sağlık hizmetleri önemli ölçüde rahatlayacak ve hastalar çok daha modern imkanlarla tedavi olma fırsatına kavuşacak.

Milletvekili Demir’den açıklama

AK Parti Milletvekili Mehmet Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi bünyesinde yapılacak olan yeni binanın bölgenin sağlık altyapısını güçlendireceğini vurguladı. Demir, "Bu proje Tavşanlı halkı için önemli bir adım olacak. Yeni hastanemizle birlikte daha kaliteli sağlık hizmeti sunulacak" dedi.

Tavşanlı’ya hayırlı olsun

Yeni hastane, Tavşanlı’nın sağlık ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp bölgenin genel sağlık hizmetlerinde de büyük bir iyileşme sağlayacak. Proje tamamlandığında, modern ve donanımlı sağlık tesisleriyle bölge halkının sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde erişmesi mümkün olacak.