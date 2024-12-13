Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar için dev bir sosyal konut projesine imza atıyor. 81 ili kapsayan 250 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci resmen başladı. Enerji verimli, çevre dostu malzemelerle inşa edilecek konutlar için başvuru şartları, ödeme planı ve detaylar büyük merak konusu.

TOKİ tarafından hayata geçirilen proje, çevre dostu ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yerel mimariyle tasarlanan bu konutlar, sıfır atık uyumlu ve yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılmış olacak. Çevre dostu yapı malzemeleri sayesinde enerji tasarrufu da sağlanacak.

Deprem bölgelerine öncelik

Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sözümüzü tutuyoruz. İlk ihaleyi gerçekleştirdik ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyoruz,” dedi. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli 2023 depremlerinin ardından, sosyal konut projelerinde önceliğin deprem bölgelerine verileceğini belirtti.

Başvuru süreci ve şartlar

Projeye başvurular TOKİ’nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde detaylandırılması bekleniyor. Başvuru yapacak vatandaşların şu kriterlere dikkat etmesi gerekiyor:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Başvuru yapılacak ilde en az bir yıldır ikamet etmek,

- Daha önce TOKİ’den konut sahibi olmamış olmak,

- Hane gelirinin belirlenen sınırları aşmaması.