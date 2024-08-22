Ünlü sanatçı, Armağan Çağlayan’ın "Şimdiki Aklım Olsaydı" programında samimi itiraflarda bulunarak, zirvede olduğu dönemde yaptığı hataları ve müzik kariyerinde eksik bıraktığı noktaları dile getirdi.

"Reklam Konusunda Eksik Kaldım"

Tayfun Duygulu, müzik dünyasında adını altın harflerle yazdıran bir sanatçı olmasına rağmen, bir noktada yanlış adımlar attığını itiraf etti. Duygulu, "Zirvede olduğum dönemde, 65 bin kişiyi biletli olarak konsere toplayacak kadar büyük bir kitleye sahiptim. Albümlerim milyonlarca satıyordu. Ancak bu kadar büyük bir başarıya rağmen, besteci ve söz yazarı olarak adımın duyulmadığını fark ettim. Reklam konusunda eksik kaldım, belki de bu yüzden bugün o dönemdeki başarıyı sürdüremedim." dedi.

"Kolumdaki Altın Bileziklere Fazla Güvendim"

Sanatçı, aynı zamanda kariyerinde en büyük pişmanlıklarından birinin de müziğe olan katkılarının yeterince tanınmaması olduğunu söyledi. "Sevdiğim arkadaşlarım için sayısız eser verdim, ancak bunu yeterince duyuramadım. Belki de kolumdaki altın bileziklere fazla güvendim ve en önemli kısmı, yani tanıtımı ihmal ettim." diyerek, müzik dünyasında isim yapmanın sadece yetenekle değil, doğru stratejilerle de ilgili olduğuna dikkat çekti.

Müzik Dünyasına Dair İpuçları

Tayfun Duygulu’nun bu samimi itirafları, müzik dünyasında kariyer yapmak isteyen genç sanatçılara da önemli ipuçları veriyor. Başarıya ulaşmak için sadece yetenekli olmanın yetmediğini, aynı zamanda kendini doğru şekilde tanıtmanın ve adını duyurmanın da büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Duygulu, genç sanatçılara "Hangi alanda olursanız olun, emeğinizin ve yeteneğinizin karşılığını almak için reklamın gücünü hafife almayın." mesajını verdi.