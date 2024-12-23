Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde taziye evi önünde iki aile arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda Ahmet E. ve Mehmet Ali E. yaralandı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü

Taziye evi önünde bir araya gelen akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokakta bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet E. ve Mehmet Ali E., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Polis havaya ateş açtı

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırmak için havaya ateş açtı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.