Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Mehmet Derin, kullandığı motosikletle beton aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Durak Mahallesi Işıkveren Caddesi üzerinde gerçekleşti. Mehmet Derin’in kullandığı 43 AGM 488 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Derin, ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç sürücü hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Derin’in ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Yetkililer, motosiklet kazalarının önlenmesi için kask kullanımı ve hız sınırlarına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.