Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede bugün saat 16.10’da yaşamını yitirdi. Yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi gören Önder'in, çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği açıklandı.

Yoğun bakım süreci sonuçsuz kaldı

Alınan bilgilere göre, Önder'in nörolojik durumu son günlerde ağırlaşmış, yoğun bakım tedavisine ise yanıt alınamamıştı. Tıbbi müdahalelere rağmen, bugün saat 16.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kurtulmuş: "Herkesin saygısını kazanmış bir insandı"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Önder’in vefatı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”