Bolu Kartalkaya'daki otelde meydana gelen yangının araştırılmasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonu önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yangının nedeni araştırılacak

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinin sebeplerinin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyon, olayın detaylı bir şekilde incelenmesini sağlayacak.

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Komisyon görevi üstlendi

TBMM'de kabul edilen önergeyle birlikte, yangının nedenleri, sorumluluklar ve gelecekte benzer olayların önlenmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ