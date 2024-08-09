TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, 16 Ağustos'ta Instagram'a erişim engelini görüşmek üzere toplanacak.

Sosyal medya platformu Instagram'ın erişime engellemesinin yedinci gününe girdi. Farklı siyasi partiler İnstagram'a yasak getiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) kararını yargıya taşırken TBMM Dijital Mecralar Komisyonunu da toplanması için çağrı yapmıştı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Instagram başta olmak üzere, erişim engellemesine ilişkin gelişmeleri görüşmek için, 16 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da toplanacak. Komsiyona AK Partil Komisyon Hüseyin Yayman başkanlık edecek.

Ne olmuştu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada katalog suçlara işaret ederek, "Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Uyarılarımıza rağmen katalog suçlarını dikkate almadılar. Erişim engeli getirdik. Kanunlarımıza uyduklarında erişim yasağı kalkar" ifadelerini kullanmıştı.

Instagram'a erişim engeli devam ederken, geçen pazartesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkililerinin de katıldığı toplantı yapılmıştı.

Yedi günden beri yasaklı olan Instagram platformunun sahibi Meta'nın 2024'ün ilk yarısında Türkiye'den gelen içerik kaldırma talepleri doğrultusunda yüzlerce içeriği yayımdan kaldırdığı ortaya çıkmıştı. Meta, Instagram ve Facebook platformları için Türkiye'de aralarında BTK'nin de olduğu adlî ve idarî makamlardan gelen 2 bin 580 içerik kaldırma talebini değerlendirerek toplam bin 445 içeriği yayımdan kaldırdığını açıklamıştı.