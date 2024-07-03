TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanvekili Bozdağ, Genel Kurul'un açılışında yaptığı konuşmada, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı ve teknik heyeti tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı'nın 90 dakika boyunca olağanüstü bir mücadele göstererek, büyük bir galibiyete imza attığını belirten Bozdağ, gollere imza atan Merih Demiral ve son dakika yaptığı kurtarışla efsaneleşen Mert Günok başta olmak üzere tüm futbolcuları ve teknik heyeti kutladığını söyledi.

Bozdağ, A Milli Futbol Takımı'nı, finalde görmek ve şampiyon olması temennisiyle, dualarla desteklediklerini ifade etti.

Bekir Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Kültürel açıdan Kırıkkale'nin önemi"; CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, "Giresun'un sorunları" ve AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "5 Temmuz 1993'te gerçekleşen Başbağlar Katliamı" konularında gündem dışı konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nı kutlayan MHP'li Öztürk, "Attığı gol sonrası Türklüğün asırlardan beri sembolü olan bozkurt işaretiyle sevincini paylaşan Merih Demiral kardeşimiz için soruşturma başlatan UEFA'yı kınıyorum" dedi.

Genel Kurulda gündem dışı söz alan diğer milletvekilleri de çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.