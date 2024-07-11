TBMM (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Saraybosna nasıl yıllarca kuşatma altında kaldıysa, bugün de Gazze kuşatma altındadır. O gün Aliya ve arslanları nasıl İgman Dağı'nda kahramanca soykırıma direndiyse, bugün Gazzeli mücahitler Müslümanların izzetini korumakta ve soykırıma kahramanca direnmektedirler." dedi.

Yıldız, TBMM Genel Kurulunda, Srebrenitsa Soykırımı'nın unutturulmaması, Filistin halkına yönelik benzer saldırıların ve bu türden insan hakları ihlallerinin önlenmesine ilişkin tedbirlerin görüşülmesi amacıyla yapılan Genel Görüşme'de partisi adına söz aldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Yıldız, bugünü 11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve genel görüşme önerisine destek veren tüm milletvekillerine teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Küresel aklın; Avrupa'yı tek seslileştirme ve tek tipleştirme, çok kültürlülüğü negatif biçimde anlayarak yeni çatışma alanları oluşturma amaçlarının Balkan savaşlarıyla patlak verdiğini anlatan Yıldız, "Avrupa'yı Müslümansızlaştırmak ve Türksüzleştirmek isteyenler, Srebrenitsa'dan çok daha öncesinde Balkanlar'ın pek çok noktasında katliam ve soykırım yaptılar." diye konuştu.

- "BM'nin ilk ve en önemli işlevsellik sınavında nasıl sınıfta kaldığının ismidir Srebrenitsa"

Bosnalı Müslümanlara karşı kitlesel katliamlar gerçekleştirildiğini belirten Yıldız, "Dünya barışını koruma misyonuyla kurulan Birleşmiş Milletler'in ilk ve en önemli işlevsellik sınavında nasıl sınıfta kaldığının ve tüm insanlığın belleğinden yıllarca silinmeyecek bir güvensizlik duygusunun nasıl oluştuğunun ismidir Srebrenitsa." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün dahi, Srebrenitsa'nın basık atmosferinde Bosnalı Müslümanların ahının en derinden hissedildiğini dile getiren Yıldız, "Srebrenitsa şehitliği, toprağın vahşet kustuğu o yerde, şehitlerin şehadetliğinin mübarekliği eşliğinde beyaz bir lale bahçesi gibi sizi karşılar; ancak biz biliriz ki, o mezar taşlarının her birinin altında her bir kemiği mavi kelebeklerin işaret ettiği farklı toplu mezarlardan çıkan, yıllar süren DNA testleri neticesinde aileleriyle buluşan şehitler vardır." ifadelerini kullandı.

Yakalarına taktıkları Srebrenitsa çiçeğinin, Srebrenitsa annelerinin evlatlarını simgelediğini aktaran Yıldız, "Yeşil bir tabutun içinde dahi olsa evladı, onu şefkatle çevreleyen anneleri simgeliyor. Bu çiçek, tekrarlanmaması için unutulmaması gereken soykırımları simgeliyor." dedi.

- "Hırvatların Hırvatistan'ı, Sırpların Sırbistan'ı varsa, Boşnakların Türkiye'si vardır"

AK Parti Ankara Milletvekili Yıldız, Bosna'daki soykırımın, Srebrenitsa'dan ibaret olmadığını, Bosna'nın tamamında Sırp çetniklerin, Bosnalı Müslümanları, Boşnakları sistemli bir biçimde yok etme amacıyla gerçek bir soykırım suçu işlediğini söyledi.

Yıldız, "Srebrenitsa, Bosna soykırımının simgesidir. Srebrenitsa soykırımı, uluslararası kuruluşların ve uluslararası toplumun işlevsizlik simgesidir." yorumunu yaptı.

Saraybosna nasıl yıllarca kuşatma altında kaldıysa, bugün de Gazze'nin kuşatma altında olduğuna dikkati çeken Yıldız, "O gün Aliya ve arslanları nasıl İgman Dağı'nda kahramanca soykırıma direndiyse, bugün Gazzeli mücahitler Müslümanların izzetini korumakta ve soykırıma kahramanca direnmektedirler." diye konuştu.

Aliya İzetbegoviç'in Bosna Hersek'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye emanet ettiğini hatırlatan Yıldız, "Ben de 1924 yılında, yüzyıllarca yaşadıkları topraklarını maruz kaldıkları katliamlar dolayısıyla terk etmek durumunda kalan Sancaklı bir ailenin evladı ve Türk Milletinin bir temsilcisi olarak, şu hususu ifade etmek isterim: Hırvatların Hırvatistan'ı, Sırpların Sırbistan'ı varsa, Boşnakların Türkiye'si vardır." dedi.

- "Bu topraklar Batı'nın ırkçı ve sömürgeci zihniyetiyle adeta kana bulanmıştır"

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Müslümanların Bosna Hersek yönetiminde söz sahibi olmasını hazmedemeyen Sırpların, Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te bir insanlık dramının yaşanmasına sebep olduğunu belirtti.

Avrupa'nın göbeğinde bir soykırım gerçekleştiğini anlatan Salman, "Osmanlı devletinin yüzyıllarca adaletle yönetmiş olduğu bu topraklar Batı'nın ırkçı ve sömürgeci zihniyetiyle adeta kana bulanmıştır." diye konuştu.

Srebrenitsa soykırımının tarihte kapanması mümkün olmayan acılar ve derin izler bıraktığını söyleyen Salman, aradan geçen 29 yıla rağmen yüreklerdeki acısının hala yerini koruduğunu belirtti.

Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü hatırlatan Salman, "Dün etnik kimlikleri ve inançları sebebiyle Srebrenitsa'da yaşanan soykırım, bugün Müslüman oldukları için Gazze'de Filistin'de tekrarlanmakta yüreklerimizi dağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

- "Srebrenitsa'da olduğu gibi bugün Gazze'deki soykırım da seyrediliyor"

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Srebrenitsa soykırımının insanlık tarihinden silinmeyecek kara bir leke olduğunu ifade etti ve soykırımı yapanları lanetledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Srebrenitsa'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük soykırımın Srebrenitsa'da gerçekleştiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, bugün de tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıldığını söyledi.

Yapıcıoğlu,"Srebrenitsa'da olduğu gibi dünya bugün Gazze'deki soykırım da seyrediliyor." dedi.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Srebrenitsa'da yaşananların insanlık tarihinin en utanç verici olaylarından birisi olduğunu vurguladı. Karatutlu, "Aynı katliamın katbekatı Gazze'de tekrarlanmaktadır." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de divan olarak katliamın acısını kalplerde hissettiklerini söyledi.

Genel görüşmenin tamamlanmasının ardından Genel Kurul'da Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.