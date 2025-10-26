Maximiles Black The Bodrum Cup 2025, “Nesillerce” temasıyla deniz tutkunlarını bir araya getirdi. 100’den fazla tekne ve 1.500 yelkencinin yarıştığı beş günlük festival, Bodrum’un maviliklerinde heyecan dolu anlara sahne oldu.

Bodrum Cup 2025’te deniz ve yelken coşkusu buluştu

Bodrum’un eşsiz ruhu ve denizin büyüsü, Maximiles Black The Bodrum Cup 2025’te bir araya geldi.

Bu yıl “Nesillerce” temasıyla düzenlenen yarışlarda 100’ün üzerinde tekne ve 1.500 yelkenci, 75 deniz millik parkurda rüzgârla mücadele etti.

Yarışlar Yalıkavak Marina’da başlayıp Bodrum Limanı’nda sona erdi.

Beş günlük heyecan dolu yarışlar

Festival boyunca yelkenciler, Yalıkavak, Iasos ve Bodrum rotalarında beş etaptan oluşan parkurda kıyasıya mücadele etti.

Denizde süren rekabet karada konserler, sergiler ve denizcilik temalı etkinliklerle birleşti. Katılımcılar, hem yarış heyecanını hem de Bodrum’un kültürel atmosferini yaşadı.

Şampiyonlar kupalarını kaldırdı

25 Ekim’de Ağanlar Tersanesi’nde düzenlenen ödül töreninde kazananlar açıklandı.

İşte Bodrum Cup 2025’in şampiyonları:

Maximiles Black 37. The Bodrum Cup Şampiyonu: BELİZ G

Maximiles Black 37. The Bodrum Cup Challenge Kupası: BELİZ G

Anadolu Sigorta The Bodrum Cup 37. Yıl Özel Kupası: MA İtalya yolunda yakalandılar! 35 düzensiz göçmen kurtarıldı İçeriği Görüntüle

Opet Cruiser Kupası: İŞ BANKASI FLYER

Bodrum’un En Hızlısı (12 mil): HIZIR 1

Törende ekipler büyük bir coşkuyla kupalarını kaldırırken, Bodrum sokaklarında zafer kutlamaları yapıldı.

“Nesillerce” temasıyla yelken geleneği yaşatıldı

Bu yılın teması olan “Nesillerce”, farklı kuşaklardan yelkencileri bir araya getirdi.

Etkinlik, hem deneyimli denizcilerle genç sporcuların buluştuğu bir platform oluşturdu hem de Bodrum’un denizcilik kültürünü bir kez daha dünyaya tanıttı.

Organizatörler, Bodrum Cup’ın “denizcilik mirasını gelecek nesillere aktaran bir festival” olduğunu vurguladı.

Deniz sporlarının kalbi yine Bodrum’da attı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum, yelken tutkunlarının gözdesi oldu.

Hem yerli hem de yabancı ekiplerin katılımıyla uluslararası bir nitelik kazanan yarış, bölge turizmine ve deniz ekonomisine de önemli katkı sağladı.