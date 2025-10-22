Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Lübnan, Suriye ve Irak’taki görev sürelerini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Lübnan’daki görev 2 yıl, Suriye ve Irak’taki görevler ise 3 yıl daha uzatıldı.

TSK’nın Lübnan görevi 2 yıl uzatıldı

TBMM Genel Kurulu’nda ilk olarak Lübnan’daki Türk askerinin görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı.

Oylamada DEM Parti çekimser kalırken, iktidar ve muhalefet partilerinin desteğiyle tezkere kabul edildi.

Suriye ve Irak tezkeresi 3 yıl uzatıldı

Lübnan tezkeresinin ardından Suriye ve Irak’a asker gönderme tezkeresi görüşüldü.

Tezkereye CHP ve DEM Parti “hayır” oyu verirken, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi’nin oylarıyla kabul edildi. Bu kapsamda TSK’nın Suriye ve Irak’taki görev süresi 3 yıl daha uzatılmış oldu.