Voleybol 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bu, Ziraat Bankkart’ın 5. Şampiyonlar Kupası zaferi oldu.

Ziraat Bankkart’tan muhteşem zafer

Voleybol 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Malatya Orduzu Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Ziraat Bankkart 3-1 kazandı.

5. kez kupayı müzesine götürdü

Bu sonuçla birlikte Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nı 5. kez kazanmış oldu. Takım, üst üste ve toplam şampiyonluklarıyla Türk voleybolunun en başarılı kulüplerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.