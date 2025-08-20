İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem sonrası Kahramanmaraş’a gönderdiği mektupta şehrin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirtti. İmamoğlu, Kahramanmaraşlıların emekçi ve girişimci ruhlarını, çalışma azimlerini ve vatan sevgilerini çok değerli bulduğunu ifade etti. Mektubunda, “Ne zaman Kahramanmaraş’a gelsem mutlaka Trabzon Caddesi’nde yürürüm. Ancak Şubat depreminde o caddede büyük bir acı ve hüzünle dolaştım” dedi.

Deprem mağdurlarına destek mesajı verdi

İmamoğlu, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek, maddi ve manevi kayıpların telafi edilene kadar bölgeye borçlu olduklarını vurguladı. “Deprem acılarınızın ve kayıplarınızın boyutunu biliyorum. Yaralarınız ve maddi kayıplarınız telafi edilene kadar bu bölgeye borçluyuz. Adalet yoksa bereket, ticaret ve üretim olmaz; sefalet olur. Milletimizle birlikte kazanacağız; adalet gelecek, huzur ve umut bizim olacak” ifadelerini kullandı.

Ünal Ateş mesaj için teşekkür etti

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, İmamoğlu’nun mesajını kamuoyuyla paylaşarak, “Sayın İmamoğlu’nun Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize gönderdiği bu anlamlı mesaj, dayanışma ve umut açısından çok kıymetlidir. Bizler de adalet mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. Ateş, İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sözlerini hatırlatarak açıklamasını tamamladı.





