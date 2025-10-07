MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki grup toplantısında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin sert değerlendirmelerde bulunarak “İsrail’in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir” ifadesini kullandı ve Gazze için acil ateşkes ile bölgesel çözüm çağrısı yaptı.

Bahçeli’nin değerlendirmesi: Süreç tuzaklarla dolu

Bahçeli konuşmasında, Gazze planının dünya gündeminde olduğunu söyleyip Hamas’ın sürece “yeşil ışık” yakmasının kısmi bir sükunet için olumlu olduğunu belirtti. Ancak müzakerelerin “çetrefilli ve tuzaklarla dolu” olduğunu vurguladı ve İsrail’in müzakereleri sabote edebileceğini ifade etti.

“Masa başı olmazsa silahla” vurgusu

Bahçeli, sözlerini şu şekilde özetledi: “İsrail’in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir. Gazze zincirlerinden kurtarılmalıdır.” Bu ifadenin ardından lider, bölgesel aktörlerin inisiyatifini ve “Kudüs paktı” gibi önerileri dile getirdi.

Bahçeli’nin diğer mesajları

CHP’ye sert eleştiriler

Grup konuşmasında Bahçeli, TBMM açılışına katılmayan CHP’ye sert tepki gösterdi; muhalefetin pozisyonunu ve bazı iç hesaplaşmaları eleştirdi. Bu bölümde Bahçeli, adil yargılama çağrısı ve siyasi eleştirilerini de sıraladı.

Terörsüz Türkiye ve İmralı önerisi

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefini yineleyerek PKK ve SDG/YPG konularına değindi; gerekirse TBMM’den bir milletvekili grubunun İmralı’ya giderek doğrudan temas kurmasını önerdi. Bu öneriyi, 27 Şubat İmralı bildirisine atıfla savundu.