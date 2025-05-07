TBMM'de HSK seçimi sırasında yaşanan usul tartışması sonrası CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri komisyonu terk etti. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) seçilecek üyeler için yapılan toplantı, usul tartışmalarıyla krize dönüştü. İlk iki turda adaylar için yeterli oy çıkmayınca ad çekme usulüne geçilmesi beklenirken, AK Parti milletvekillerinin yeniden oylama önerisi üzerine CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri komisyonu terk etti.

HSK üyelik seçimi için komisyon toplandı

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyon, HSK'da görev süresi dolacak 5 üyenin yerine seçilecek 15 adayı belirlemek üzere AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Toplantıda, 101 aday adayı arasından seçim yapılması amaçlandı.

İlk turlar yetersiz kaldı, ad çekme gündeme geldi

36 üyenin oyunun arandığı ilk turda hiçbir aday yeterli oyu alamadı. İkinci turda ise 33 oy arandı ancak yine başarı sağlanamadı. Bu durumda Anayasa'nın 159. maddesi gereği en yüksek oyu alan iki aday arasında ad çekme yöntemine geçilmesi gerekiyordu.

CHP ve Yeni Yol'dan tepki: "Anayasa uygulansın"

Muhalefet milletvekilleri, AK Parti'nin ad çekme yerine yeniden oylama önerisine itiraz etti. CHP ve Yeni Yol Partisi, anayasanın açık hükmüne aykırı davranıldığını savunarak itirazlarını dile getirdi ve önerilerinin dikkate alınmaması üzerine komisyon salonunu terk etti.

Blok liste tartışması ve önerge gerilimi

Seçim öncesinde CHP milletvekilleri, adayların blok listeyle değil, ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek önerge verdi. Ancak önerge AK Parti milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Bu durum da komisyon toplantısındaki tansiyonu artırdı.

T.C. Anayasası - Madde 159 (HSK)