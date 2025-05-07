Döviz kurlarında son durum merak ediliyor. 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla dolar ve euro fiyatları küçük yükselişlerle güne başladı. İşte saat 09:30 itibarıyla güncel döviz fiyatları ve son 1 aylık-yıllık performans verileri...

Döviz kurlarında güncel durum

7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 09:30 itibarıyla döviz piyasasında aşağıdaki fiyatlar geçerli:

Döviz Cinsi Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) USD/TRY 38,6395 38,6488 +0,05% EUR/TRY 43,8250 43,8845 +0,04% GBP/TRY 51,6321 51,6662 -0,06%

Dolar ve euro, dünkü kapanış fiyatlarına göre güne hafif yükselişle başlarken; sterlin sınırlı bir düşüş gösterdi.

Dünkü döviz hareketleri

Dolar dün en yüksek 38,6446 TL'yi, en düşük 38,5620 TL'yi gördü. Günü 38,6226 TL'den kapattı.

Euro dün en yüksek 43,9936 TL, en düşük 43,5321 TL seviyelerinde işlem gördü. Günü 43,9505 TL ile tamamladı.

Aylık ve Yıllık Performans Analizi

Dolar/TL

Aylık değişim: +0,20 TL (%0,51)

Yılbaşından bu yana değişim: +3,28 TL (%9,27)

Yıllık değişim: +6,38 TL (%19,77) Başlangıç değerleri: 1 Mayıs - 38,4395 TL | 1 Ocak - 35,3663 TL | 1 yıl önce - 32,2652 TL



Euro/TL

Aylık değişim: +0,43 TL (%0,98)

Yılbaşından bu yana değişim: +7,48 TL (%20,50) İzmir’de akaryakıt fiyatları sabit kaldı: 6 Mayıs 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları

Yıllık değişim: +9,25 TL (%26,65) Başlangıç değerleri: 1 Mayıs - 43,5359 TL | 1 Ocak - 36,4849 TL | 1 yıl önce - 34,7136 TL



Sterlin/TL

Aylık değişim: +0,45 TL (%0,89)

Yılbaşından bu yana değişim: +7,65 TL (%17,39)

Yıllık değişim: +11,24 TL (%27,84) Başlangıç değerleri: 1 Mayıs - 51,1826 TL | 1 Ocak - 43,9782 TL | 1 yıl önce - 40,3837 TL



Dolar ve euro kurunda 7 Mayıs 2025 sabah saatlerinde sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketlilik gözlemlendi. Özellikle yıl başından bu yana yaşanan değer artışları, döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyrin sürdüğünü gösteriyor.