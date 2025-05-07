Döviz kurlarında son durum merak ediliyor. 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla dolar ve euro fiyatları küçük yükselişlerle güne başladı. İşte saat 09:30 itibarıyla güncel döviz fiyatları ve son 1 aylık-yıllık performans verileri...

Döviz kurlarında güncel durum

7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 09:30 itibarıyla döviz piyasasında aşağıdaki fiyatlar geçerli:

Döviz Cinsi Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%)
USD/TRY 38,6395 38,6488 +0,05%
EUR/TRY 43,8250 43,8845 +0,04%
GBP/TRY 51,6321 51,6662 -0,06%

Dolar ve euro, dünkü kapanış fiyatlarına göre güne hafif yükselişle başlarken; sterlin sınırlı bir düşüş gösterdi.

Dünkü döviz hareketleri

  • Dolar dün en yüksek 38,6446 TL'yi, en düşük 38,5620 TL'yi gördü. Günü 38,6226 TL'den kapattı.

  • Euro dün en yüksek 43,9936 TL, en düşük 43,5321 TL seviyelerinde işlem gördü. Günü 43,9505 TL ile tamamladı.

Aylık ve Yıllık Performans Analizi

Dolar/TL

  • Aylık değişim: +0,20 TL (%0,51)

  • Yılbaşından bu yana değişim: +3,28 TL (%9,27)

  • Yıllık değişim: +6,38 TL (%19,77)

    • Başlangıç değerleri: 1 Mayıs - 38,4395 TL | 1 Ocak - 35,3663 TL | 1 yıl önce - 32,2652 TL

Euro/TL

Sterlin/TL

  • Aylık değişim: +0,45 TL (%0,89)

  • Yılbaşından bu yana değişim: +7,65 TL (%17,39)

  • Yıllık değişim: +11,24 TL (%27,84)

    • Başlangıç değerleri: 1 Mayıs - 51,1826 TL | 1 Ocak - 43,9782 TL | 1 yıl önce - 40,3837 TL

Dolar ve euro kurunda 7 Mayıs 2025 sabah saatlerinde sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketlilik gözlemlendi. Özellikle yıl başından bu yana yaşanan değer artışları, döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyrin sürdüğünü gösteriyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ