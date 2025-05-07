Döviz kurlarında son durum merak ediliyor. 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla dolar ve euro fiyatları küçük yükselişlerle güne başladı. İşte saat 09:30 itibarıyla güncel döviz fiyatları ve son 1 aylık-yıllık performans verileri...
Döviz kurlarında güncel durum
7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 09:30 itibarıyla döviz piyasasında aşağıdaki fiyatlar geçerli:
|Döviz Cinsi
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Değişim (%)
|USD/TRY
|38,6395
|38,6488
|+0,05%
|EUR/TRY
|43,8250
|43,8845
|+0,04%
|GBP/TRY
|51,6321
|51,6662
|-0,06%
Dolar ve euro, dünkü kapanış fiyatlarına göre güne hafif yükselişle başlarken; sterlin sınırlı bir düşüş gösterdi.
Dünkü döviz hareketleri
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Dolar dün en yüksek 38,6446 TL'yi, en düşük 38,5620 TL'yi gördü. Günü 38,6226 TL'den kapattı.
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Euro dün en yüksek 43,9936 TL, en düşük 43,5321 TL seviyelerinde işlem gördü. Günü 43,9505 TL ile tamamladı.
Aylık ve Yıllık Performans Analizi
Dolar/TL
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Aylık değişim: +0,20 TL (%0,51)
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Yılbaşından bu yana değişim: +3,28 TL (%9,27)
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Yıllık değişim: +6,38 TL (%19,77)
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Başlangıç değerleri: 1 Mayıs - 38,4395 TL | 1 Ocak - 35,3663 TL | 1 yıl önce - 32,2652 TL
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Euro/TL
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Aylık değişim: +0,43 TL (%0,98)
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Yılbaşından bu yana değişim: +7,48 TL (%20,50)
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Yıllık değişim: +9,25 TL (%26,65)
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Başlangıç değerleri: 1 Mayıs - 43,5359 TL | 1 Ocak - 36,4849 TL | 1 yıl önce - 34,7136 TL
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Sterlin/TL
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Aylık değişim: +0,45 TL (%0,89)
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Yılbaşından bu yana değişim: +7,65 TL (%17,39)
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Yıllık değişim: +11,24 TL (%27,84)
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Başlangıç değerleri: 1 Mayıs - 51,1826 TL | 1 Ocak - 43,9782 TL | 1 yıl önce - 40,3837 TL
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Dolar ve euro kurunda 7 Mayıs 2025 sabah saatlerinde sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketlilik gözlemlendi. Özellikle yıl başından bu yana yaşanan değer artışları, döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyrin sürdüğünü gösteriyor.