Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Filistin'e destek amacıyla özel bir oturumda toplandı. Bu önemli oturumda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'na hitap etti. Abbas'ın konuşması sırasında meclis sıralarında yer alan bir detay ise oturuma damgasını vurdu.

Heniyye'nin fotoğrafı TBMM sıralarında

Mahmud Abbas'ın konuşması öncesinde, meclis sıralarında Filistin'in önemli isimlerinden İsmail Heniyye'nin fotoğrafı yer aldı. Heniyye, Filistin'in direniş sembollerinden biri olarak tanınıyor ve Abbas'ın konuşması sırasında fotoğrafının meclis sıralarında bulunması, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini sembolize etti. Fotoğrafın meclis sıralarında yer alması, İran'da öldürülen Heniyye'ye yönelik bir anma ve destek göstergesi olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleşecek

Mahmud Abbas, TBMM'deki konuşmasının ardından, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Ardından, Kurtulmuş ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de Meclis’te önemli bir görüşme gerçekleştirecek.