TBMM Dilekçe Komisyonu'na 28. Yasama Dönemi'nde yapılan 10 bin 660 başvuru arasında dikkat çeken ve ilginç talepler yer aldı. Vatandaşlar, içeceklerin cam şişelerde sunulmasının yasaklanmasından toplu taşıma ücretlerinin yolcu ağırlığına göre hesaplanmasına kadar çeşitli önerilerde bulundu.

Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç başvurular

15 Mayıs 2023'ten bu yana TBMM Dilekçe Komisyonu'na yapılan başvurular, 23 toplantıda değerlendirildi. Başvurular arasında mevzuata uygun olmayan veya mükerrer başvurular işlemden kaldırıldı, bazıları ise inceleme aşamasında kaldı. Vatandaşların büyük çoğunluğu başvurularını elektronik posta yoluyla gönderirken, diğerleri posta, faks ve elden başvuru yollarını tercih etti.

İlginç talepler

Komisyona gelen ilginç dilekçeler arasında cam şişe kullanımının yasaklanması ve toplu ulaşım ücretlerinin yolcuların ağırlığına göre belirlenmesi gibi sıra dışı istekler öne çıktı. Diğer bazı başvurular, bedelli askerlik ücretinin asgari ücrete göre belirlenmesi, otomobil ve telefonlardan ÖTV alınmaması gibi talepleri içeriyor. Ayrıca, açık alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması ve özel alanların belirlenmesi önerileri de dikkat çekti.

Sosyal ve hukuki düzenlemeler

Bazı vatandaşlar, idam cezasının geri getirilmesini, uzlaştırma kapsamının genişletilmesini ve infaz düzenlemelerinde değişiklik yapılmasını talep etti. Ayrıca, doğum izni sürelerinin uzatılması, kamu görevlilerine ek haklar getirilmesi gibi sosyal düzenlemeler için de başvurular yapıldı. Kamu personel alımında yaş sınırının kaldırılması ve memur maaşlarının artırılması gibi talepler de gündeme geldi.

Uluslararası ilişkiler ve Filistin

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da başvurular arasında yer aldı. Bir vatandaş, Türkiye-İsrail çifte vatandaşlığından İsrail'in saldırılarına katılanların Türk vatandaşlığından çıkarılmasını talep ederken, bir diğeri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun TBMM tarafından terörist ve soykırımcı olarak ilan edilmesini önerdi. TBMM tarafından bu talebe cevaben, 29 Mayıs'ta kabul edilen "İsrail'in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair TBMM Kararı" paylaşıldı.