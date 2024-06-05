Geçen yıl TCDD'nin 6 milyar 386 milyon TL zarar ettiğini, TEİAŞ'ın ise 9 milyar 468 milyon TL zararla kapatıldığını belirten Polat, 2023 yılında TCDD'nin zararının 11 milyar 491 milyon TL'ye yükseldiğini ifade etti.

Polat, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBAN hattında kullanılan raylar için TCDD'ye yıllık bir bedel ödediğini ancak bu bedelin 2024 yılında 3,5 kat artırıldığını dile getirdi. Bu durumun İZBAN'ı büyük zarara uğrattığını söyleyen Polat, geçen yıl 652 milyon TL zarar eden İZBAN'ın 2023 yılındaki zararının 938 milyon TL'ye yükseldiğini belirtti.

İzmir Limanı'ndaki elleçleme miktarının da azaldığını vurgulayan Polat, AKP iktidarının limanları özelleştirmeyi hedeflediğini ve İzmir Limanı'nın da bundan nasibini aldığını belirtti.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) projelerine de değinen Polat, Ankara-İzmir YHT hattının yıllardır tamamlanamadığını ve maliyetinin arttığını dile getirdi. Polat'a göre, TCDD'nin yatırım projelerine sağlanan kaynakların bazıları bloke ediliyor ve bu da işlerin gecikmesine ve maliyetlerin artmasına neden oluyor.

Polat, TCDD'nin 2024 yılında zararının daha da artabileceğini ve bu konuda şeffaf bir açıklama yapılması gerektiğini belirterek, hükümeti sorumlu davranmaya çağırdı.