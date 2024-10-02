Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece 3'üncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5’in altına gerileyecektir" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eylülde yıllık dış ticaret açığı geçen yılın mayıs ayına göre 43 milyar dolar azalarak 79 milyar dolar gerçekleşti. Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece 3'üncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5’in altına gerileyecektir. Azalan cari açık dış finansman ihtiyacımızı düşürürken makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedefimiz olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.