Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yılın 9 ayında sert düşüş yaşandı. KKM bakiyesi yüzde 74,1 oranında azalarak 292 milyar liraya gerilerken, uzmanlar bu tabloyu “Türk lirasının yeniden güç kazandığı bir dönem” olarak değerlendiriyor.

Mevduat toplamı 25 trilyon lirayı aştı

BDDK’nın yayımladığı son rapora göre, bankacılık sektöründe toplam mevduat, eylül sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 31,4 artışla 24 trilyon 968 milyar 332 milyon liraya ulaştı.

Bu mevduatın 14 trilyon 541 milyar 995 milyon lirası bireysel müşterilerin hesaplarında yer alırken, ticari kuruluşların mevduatı ise yılın 9 ayında yüzde 31,4 artışla 8 trilyon 513 milyar 921 milyon liraya çıktı.

KKM hızla eriyor

En dikkat çekici veri, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki sert düşüş oldu. KKM, yılbaşından bu yana yüzde 74,1 oranında, yani 837 milyar lira azalarak 292 milyar 805 milyon liraya geriledi.

2024 Aralık ayında 1 trilyon 129 milyar lira olan KKM bakiyesi, böylece 9 ayda 800 milyar liradan fazla azalmış oldu.

TCMB, KKM’den çıkışı resmen başlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Metni'nde KKM’den çıkışı resmi hedef olarak açıklamıştı.

Şubat ayında tüzel kişiler için KKM açılış ve yenileme işlemleri durdurulurken, 23 Ağustos’tan itibaren de gerçek kişilerin (YUVAM hariç) yeni hesap açma veya yenileme işlemlerine son verilmişti.

Bu adımlarla birlikte, KKM’nin sona erdirilme süreci resmen başlamış oldu. TCMB, tüm vadeli hesapların tamamlanmasının ardından ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.

Türk lirası güçleniyor

Ekonomistler, KKM’deki sert düşüşün Türk lirasına güvenin yeniden arttığını gösterdiğini belirtiyor.

Son dönemde artan TL mevduat oranları ve düşen dolarizasyon, TCMB’nin parasal sıkılaştırma adımlarıyla destekleniyor.