CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Pazartesi günü saat 12.00’de il binasında olacağını açıkladı. Tekin, göreve başlayacağını ve tüm tartışmalara son vereceğini söyledi.

Mahkeme kararı ve kayyum ataması

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Kararın ardından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum heyeti atandı.

Başta Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan kayyum heyetinde Hasan Babacan daha sonra çekildi.

Tekin saat verdi: “O koltuğa oturacağım”

Kayyum olarak göreve başlayan Tekin, İlke TV’ye yaptığı açıklamada, Pazartesi günü saat 12.00’de CHP il binasında olacağını ve koltuğa oturacağını duyurdu:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini koruyacağım. Tüm bu tartışmalara son vermek için Pazartesi günü saat 12’de CHP il binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım. Basın açıklamamı orada yapacağım. Tüm sorulara ve tepkilere orada yanıt vereceğim.”

Eleştirilere yanıt

CHP’nin yükselişte olduğu bir dönemde görevi kabul etmesine yönelik eleştirilere yanıt veren Tekin, partisini içinde bulunduğu krizden çıkaracağını belirtti:

“CHP’nin öz evladı olarak görevimi yerine getirecek, partimi içinde bulunduğu krizden çıkaracağım. Kimse buna engel olamaz. Hiçbir yol arkadaşımla karşı karşıya gelmek gibi bir niyetim yok.”