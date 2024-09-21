Türk Dağcılığı Federasyonu’nun (TDF) 6. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık için adaylığını açıklayan Ertuğrul Tugay, camiaya duyduğu sevgi ve bağlılıkla önemli mesajlar verdi.

Ertuğrul Tugay, dağcılık camiasının değerli üyelerine yönelik yazılı bir açıklama yaparak, dağda ve doğada olmanın kendisine kattığı dostluklar ve yaşam tarzını nasıl şekillendirdiğini anlattı. Tugay, dağcılığın sadece bir spor dalı değil, yaşam tarzı haline geldiğini vurguladı. “Dağda-doğada olmaktan, bu vesile ile kurmuş olduğum dostluklardan, bu dostluklarla yaşadığım paylaşımlar ve güzelliklerden hep keyif aldım. Bu keyif, dağcılık yaşamımda bir parça yer almaktan ziyade benim yaşam tarzımı şekillendirdi” dedi.

"Dağlar bana çok şeyler öğretti"

Tugay, yurt içinde ve yurt dışında yaptığı tırmanışların kendisine büyük deneyimler kattığını belirtti. “Dağlar; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaptığım tırmanışlarda bana çok şeyler öğretti. Kendi kırılganlıklarımı gördüm, sınırlarımı tanıdım. O zorlu koşullar içerisinde, yaşamın zorluklarına karşı dağlar beni pişirdi; dirençli hale getirdi” ifadelerini kullandı. Bu deneyimlerin, iş yaşamında da ona katkı sağladığını dile getiren Tugay, “Bu dirençli olma hali iş yaşamımda beni zorluklara, streslere ve krizlere karşı daha güçlü kıldı” dedi.

"Gönül borcum olan dağcılığa hizmet etmek istiyorum"

Tugay, sahip olduğu yetkinliklerin kendisine önemli makamlarda görev alma fırsatı tanıdığını belirterek, tüm bu kazanımları dağcılık sporuna aktarmak istediğini ifade etti. “Tüm bu kazanımlarımı ve deneyimlerimi, gönül borcum olan dağcılık sporuna ve camiamıza aktarmak niyetiyle adaylığımı sunuyorum” diyen Tugay, federasyonun değerini parlatmak için yeni projeler geliştireceğini açıkladı.

"Teşekkürlerimi sunuyorum"

Ertuğrul Tugay, federasyonun kuruluşundan bugüne kadar görev alan tüm başkanlara, yönetim kurulu üyelerine, alt kurullarda görev yapan üyelere ve antrenörlere gönülden teşekkür etti. “Federasyonumuzun kurulduğu günden bugüne görev alan başta Federasyon Başkanlarımıza, Yönetim kurulu üyelerine, alt kurullarda görev alan üyelere ve emektarlarımız antrenörlerimize gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Ortak akıl ile yeni zirvelere"

Genel Kurul sürecinde deneyimlerini ve fikirlerini paylaşmak isteyen herkesle iletişimde olmanın kendisi için bir onur olacağını belirten Tugay, adil ve demokratik bir seçim süreci ile camianın takdir edeceği bir başkanlık süreci hedeflediğini vurguladı. “Camiamız takdir eder ise yönetim sürecinde de ortak akıl ile ‘Zirvelerin Birikimi ve Temsilde Adalet’ anlayışıyla canı gönülden çalışacağım” dedi.

Ertuğrul Tugay’ın adaylığı, camiada büyük bir merak ve heyecanla karşılanırken, 12 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek olan genel kurulda da nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor. Tugay, mesajını sevgi ve saygı ile sonlandırdı.