Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle eğitim camiasını ve meslek grubundaki üyeleri tebrik ederek başarılar diledi. Velilere ise okul alışverişlerinde yerel esnafa destek olmaları çağrısında bulundu.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için yayınladığı mesajda, eğitimin toplumun gelişmesindeki en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Erdoğan, öğrencilere ve öğretmenlere başarılar dilerken, il ekonomisine katkı için velilere de yerel esnafa yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Toplumun gelişmesindeki en önemli unsur

Başkan Erdoğan, eğitim yılının başlamasıyla birlikte yayınladığı mesajda, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için sorumluluklarımızın farkındayız," dedi. Eğitimin, bireylerin ve toplumun gelişiminde kritik bir rol oynadığını belirten Erdoğan, DTO’nun eğitim alanında her türlü desteği vermeye devam edeceğini ifade etti.

Geleceğin iş gücünü yetiştirmek hedefimiz

Erdoğan, özellikle mesleki eğitimin güçlendirilmesi için projeler üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Geleceğin iş gücünü en iyi şekilde yetiştirmek, iş dünyası olarak en önemli hedeflerimizden biridir" dedi.

Fikri hür, vicdanı hür nesiller

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller yetiştirme ideali doğrultusunda çalıştıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, yeni eğitim yılının sağlık, mutluluk ve başarı dolu geçmesini diledi.