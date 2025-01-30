Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları yüksek disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlerle ilgili “Gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz” dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu’nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

Burada açıklamada bulunan bakanlık kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı attıkları için TSK’dan ayırma cezasıyla YDK’ya sevk edilen teğmenler ile idareciler hakkındaki kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine, "16 Ocak’ta toplanan YDK’nın gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.