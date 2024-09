Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Beğerli Mahallesi’nde hayati önem arz eden, sık sık taşkınların yaşandığı dere Yatağına yeniden istinat duvarı yaptı. Yaklaşık bir (1) ay önce sağanak yağışlarla birlikte oluşan taşkınla dere yatağı içerisindeki mevcut istinat duvarının yıkılması nedeni ile hayati önem taşıyan bölge, yapılan duvar ile sağlamlaştırılarak güvenceye alındı. Çok şiddetli su akışında bile suyun yolunda akmasını sağlayacak sağlamlaştırma çalışmaları sonrasında, ekipler Teke deresi suyolu ve çevresini temizleyerek ıslahını gerçekleştirildi.

"Bu duvarın yapılması bizim için çok önemli"

Can ve mal güvenliğinin sağlandığı istinat duvarının eskisinden çok daha sağlam temeller ile yeniden yapıldığını belirten Beğerli Mahallesi Muhtarı Celalettin Şanlı; “Yaklaşık bir ay önce dört derenin birleştiği Teke deresinde sağanak yağışla bir taşkın meydana geldi. Bu taşkın sırasında düğün salonumuzun duvar kısmını da kapsayan köprü çevresindeki istinat duvarı tamamen çöktü. Can ve mal kaybına neden olacağı için hemen Nazilli Belediye Başkanım Ertuğrul Tetik‘e konuyu ilettik. Kendisi hemen akabinde Fen İşleri Müdürlüğüne gerekli çalışmaların yapılması için talimatlarını verdi. Kısa süre içerisinde Başkan yardımcılarımız, Fen İşleri Müdürümüz ve ekibi bahse konu yere gelerek yapılması gereken çalışmalar için incelemelerde bulundu. Temelleri çok derinde sağlam bir istinat duvarı yapıldı. Bu duvarın yapılması bizim için çok önemlidir. Çünkü burada düğün ve hayır cemiyetleri yapılıyor. Burada duvar olmazsa insanların can güvenliği tehlikedeydi. Yine burada ayrıca çocuk oyun parkı var. Burada yavrularımızın dereye düşme riski bulunuyordu. Eskisinden daha yüksek bir istinat duvarı yapılarak bu risk azaltıldı. Mahallem adına burada yapılan çalışmadan dolayı öncelikle başkanıma, ekibine ve emeği geçen her kese teşekkür ediyorum” dedi.