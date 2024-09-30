Beykoz’da, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’a yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheliden 5’i tutuklandı. Olay, 26 Eylül 2024 tarihinde saat 23.30 civarında meydana geldi. Akın, katıldığı programdan çıkarken motosikletle gelen saldırganların açtığı ateş sonucunda ayağından yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Şüpheliler hızla yakalandı

Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırıya karışan şüpheliler arasında silahı kullanan Ozan D., motosikleti kullanan Osman M., otomobili kullanan Eyüp Ü., şüphelilere yataklık yapan Yunus G., ve olaya karışan Muhammet A. ile İriş T. yer aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheli, Gayrettepe İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.

Tutuklama süreci

Adliyedeki işlemler sonucunda Muhammet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından, tutuklama kararı verilen 5 şüpheli cezaevine gönderildi.