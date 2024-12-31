Atakan Tekin, mesajında ​​gençlerin yaşadığı sorunlara değinerek, 2025 yılının bu yolda çözümü için dönüm noktasındaki dağılımını ifade etti:

"2024, gençlerimiz için ekonomik sıkıntıların, işsizliğin ve eğitime erişimdeki başarısızlığın damga vurduğu bir yıl oldu. Ancak biz olarak Bu zorluklara boyun eğmiyor, dayanışmayla daha iyi bir geleceğin iznini atıyoruz 2025 yılında, gençlerin daha gür bir şekilde duyurulacağı, eylemlerin duyurulacağı. savunulacağı ve mücadelede ön saflarda yerin bir yıl olacağı."

Bergama gençliği için yeni projeler

Tekin, Bergama gençliğinin beklentilerinin ve ürün gruplarına devam edildiğini belirtti. Gençlere daha iyi eğitim, spor ve kültürel imkanlar sunmayı hedeflediklerini söyledi:

"Bergama'nın gençleri, bu ilçenin en büyük gücüdür. Ancak işsizlik, sosyal imkanların olmaması ve eğitimde yaşanan eşitsizlikler gibi birçok sorunla mücadele ediyorlar. CHP olarak, gençlerimize daha fazla imkan sunuyoruz, Bunların hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak için projeler üretmeye devam ediyoruz. 2025'te gençlik için yeni adımlar atacağız."

“Gençlik değişimin sesi olacak”

Tekin, gençliğin sadece geleceğin değil, bugünün de bir aktörü şu sözlere yer verdiğini belirtti:

"Bizler, adalet, özgürlük ve özgürlükler açısından daha güçlü bir gelecek için mücadele ediyoruz. 2025 yılı, gençlerin bu mücadelesinde daha Aktif olduğu ve değişimi gerçekleştirdiği bir yıl olacak. Gençlerimizle birlikte yeni bir Türkiye inşa ediyoruz."

Başkan Atakan Tekin, mesajını birlik ve barış dolu bir yıl geçirdiğiyle tamamladı:

"2025 yılında yaşadığımız ve Bergama'mıza barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Gençlerimizin hayallerine ulaştığımız, eşit ve adil bir düzenin temelinin atıldığı bir yıl olsun. Tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyoruz. Sağlık ve mutluluk dolu bir yıl temenni ediyorum."