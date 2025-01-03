Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, stajyer olarak inşaatta çalışan 17 yaşındaki A.K., dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Genç öğrenci, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Kapaklı’da bir lisede elektrik bölümü öğrencisi olan A.K., stajyer olarak çalıştığı iş merkezi inşaatında talihsiz bir kaza geçirdi. Genç öğrenci, asma kattan dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Acil müdahale ve hastaneye sevk

Olayın ardından inşaat çalışanlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ağır yaralanan A.K., bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri incelemesi ve soruşturma

Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği inşaatta detaylı bir inceleme yaptı. Soruşturma devam ediyor ve olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği araştırılıyor.