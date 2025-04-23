Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ’da da hissedildi. Valilik, kentte herhangi bir yıkım ihbarı olmadığını bildirdi.

Tekirdağ'da 6,2'lik İstanbul depremi hissedildi

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 12.49’da Marmara Denizi merkezli 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Tekirdağ genelinde de hissedildi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremin ardından kentte herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığı belirtildi.

Tekirdağ Valiliği: "Herhangi bir yıkım ihbarı alınmamıştır"

Valiliğin açıklamasında, ilgili tüm birimlerin görev başında olduğu ve saha taramalarının sürdüğü vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"An itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmamıştır. Deprem nedeniyle hasar gören veya hasar gördüğü düşünülen binalara vatandaşlarımızın girmemeleri ve bu durumu yetkililere bildirmeleri rica olunur. Zorunlu olmadıkça araçlarınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarınızı zorunlu haller dışında kullanmayınız. Resmi kurumların yaptığı açıklamalara itibar ediniz. Her türlü olumsuz durum için 112 Acil Çağrı Hattı 24 saat hizmet vermektedir."

Belediye Başkanı Candan Yüceer: "Tüm ekiplerimiz görev başında"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de deprem sonrası açıklama yaptı. Yüceer, il merkezinde bir vatandaşın panik nedeniyle üçüncü kattan atlamaya çalıştığını ve yaralandığını belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, şunları söyledi:

"Gerçekten büyük bir deprem yaşadık. Tekirdağ’da binalarımızda ciddi bir sarsıntı hissettik. Panik yaşayan bir vatandaşımızın üçüncü kattan atlama girişimi sonucu kırıklar oluştu ancak hayati tehlikesi bulunmuyor."

Yüceer, il genelinde tüm ekiplerin sahada olduğunu ve durumun yakından takip edildiğini de sözlerine ekledi.

