Ziyadin Çakır, Silivri açıklarındaki 6.2’lik depremin Marmara Fayı'nda ciddi gerilim yarattığını ve beklenen büyük İstanbul depremini öne çekebileceğini açıkladı.

İstanbul depremi Marmara Fayı’nda gerilimi artırdı

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır önemli açıklamalarda bulundu. Çakır, depremin Marmara Fayı'nda ciddi bir gerilim artışına neden olduğunu ve beklenen büyük İstanbul depremini zaman açısından öne çekmiş olabileceğini ifade etti.

"Beklenen Marmara depremi değil"

Prof. Dr. Ziyadin Çakır, yaşanan sarsıntının Marmara Denizi'ndeki uzun ve henüz kırılmamış fay segmentlerinin yalnızca küçük bir kısmını etkilediğini söyledi.

Çakır, “15-20 kilometrelik kısa bir fay parçasını kırmıştır. Kırılmayan, 1766'dan beri kırılmadığını düşündüğümüz fayın uzunluğu ise 70 kilometrenin üzerindedir” dedi.

"Deprem Büyük Marmara Depremi’ni öne çekmiş olabilir"

Depremin Marmara Ereğlisi açıklarından başlayarak İstanbul Boğazı önlerine kadar uzanan Orta Marmara Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirten Çakır, bu hareketin zamanlamayı etkileyebileceğini söyledi.

“Marmara Fayı'na ciddi bir gerilme yüklemiştir. Bu da olası büyük Marmara Depremi'ni zamansal olarak öne çekmiş olabilir” diyen Çakır, kesin bir tarih vermenin mümkün olmadığını da vurguladı:

“Bu kaç sene, kaç ay ya da kaç gün öne çekti bilmiyoruz. Çünkü depremin kesin zamanını bilmek mümkün değil.”

"İstanbul'da yıkım olmamasının sebebi uzaklık"

Çakır, 6.2 büyüklüğündeki depremin İstanbul merkezine uzaklığı nedeniyle yıkıcı etki göstermediğini ifade etti.

“Silivri’den İstanbul merkeze yaklaşık 70 kilometrelik bir mesafe var. Depremin bu nedenle merkezde etkisi daha az hissedildi. Ancak Adalar Fayı üzerinde olsaydı, sonuçlar çok daha ağır olabilirdi” diye konuştu.

"6 büyüklüğünde artçı deprem riski var"

Prof. Dr. Çakır, yaşanan depremin ardından dikkatli olunması gerektiğine de dikkat çekti.

“6,2 büyüklüğündeki deprem, 6 büyüklüğünde bir artçı üretebilir. Hatta daha büyük artçılar da olabilir” diyen Çakır, özellikle hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguladı.