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Ekipler, gemiden düştüğü şüphesi üzerinde durulan Govind'i arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının ikisi sahil güvenlik, biri kıyı emniyete ait olmak üzere üç botla sürdüğü belirtildi.

İhbar üzerine hareket geçen ekipler kaptanın ifadesine başvurdu. Gemi kaptanı Sheng, en son sabah saat 10.40'da gördüğü Govind'in saat 19.15 sıralarında gemide olmadığını fark ettiklerini anlattı.

Olay akşam saatlerinde Şarköy açıklarında meydana geldi. Bölgede 6 numaralı demirleme sahasında bulunan Liberya bayraklı geminin kaptanı Rui Fu Sheng, Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bölge Liman Başkanlığı'na gemide görevli personel Ganesh Govind'in kaybolduğu ihbarında bulundu.

Marmara Denizinin Tekirdağ 'a bağlı Şarköy ilçesi açıklarında Liberya bandıralı gemi den düşen Hindistan uyruklu personel Ganesh Govind (22), kayboldu. Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti'ne bağlı üç botla Govind'i arama çalışması başlatıldı.

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