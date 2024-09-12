Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Kongreye, Türkiye'nin dört bir yanından ve uluslararası alandan yaklaşık 25 farklı üniversiteden düzenlenmesi bekleniyor. Etkinlikte, çeşitli akademik bölümlerden oluşan çok sayıda bildiri sunulur. Katılımcılar, farklı disiplinlerdeki araştırmalarını ve bilimsel çalışmaları kongrede paylaşacaklar.

Katılımcılara teşekkür plaketleri ve hediyeler

Kongrede bulunabilecek Fakülte tarafından teşekkür plaketi, katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler alınacak. Bu, hem kadınların hem de sunumu yapan akademisyenlerin emeklerinin takdir edilmesi amacıyla düzenlenen bir uygulama olacak. Ayrıca var olan zengin içerikli bir gezi programı da planlanmış durumda.

Kongre programı ve gezi düzenlemeleri

Kongre, kayıtlı kayıtların yanı sıra sosyal etkinliklerle de dolu olacak. Katılımcılar, Balıkesir ve bölgenin tarihi ve kültürel mekanlarını keşfetme fırsatı bulacak. Program, zengin bir gezi programıyla sona erecek ve mevcuta Balıkesir'in güzelliklerini tanıma imkanı sunacak.