Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, eşi Z.S. tarafından şarj kablosuyla boğularak öldürülen Şerafettin Sezer'in cinayeti ortaya çıktı. Eşinin sevgilisiyle birlikte planladığı korkunç olayda, intihar süsü vermeye çalıştıkları öğrenildi.

Kapaklı'nın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olay, intihar ihbarıyla başladı. Şerafettin Sezer’in (48) eşi Z.S., evde bulunan kocasının intihar ettiğini bildirerek polise başvurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Sezer'i yatak odasında boğazında elektrik kablosu sarılı halde buldu. İlk incelemeler, Sezer’in ölümünün şüpheli olduğu yönünde bulgular içeriyordu.

Polis, Z.S.’nin çelişkili ifadeleri üzerine, kadının cep telefonunu incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda, Z.S.'nin olay günü, sevgilisi U.G. ile sık sık iletişim kurduğuna rastlandı. Bu durum, polis ekiplerini daha fazla soruşturmaya yönlendirdi.

Cinayet planı ve olayın gelişimi

Yapılan detaylı araştırma neticesinde, Z.S. ve U.G. gözaltına alındı. Sorgulamada, Z.S.'nin bir süredir U.G. ile ilişki yaşadığı ve bu nedenle kocasını öldürmeyi planladıkları belirlendi. İddiaya göre, Sezer gece vardiyasından döndükten sonra yatak odasında uykuya daldı. Z.S., sevgilisi U.G.'yi eve çağırarak kocasını şarj kablosuyla boğdu. Ardından, olayı intihar gibi göstermek amacıyla Sezer’in boğazına elektrik kablosu sardı.

Korkunç bulgu

Akşam saatlerinde işten dönen çiftin 21 yaşındaki kızı H.S., babasının cansız bedenini yatakta buldu. Hemen durumu annesine bildiren H.S., yaşananların ardından Z.S.'nin intihar ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Z.S. ve U.G.'nin, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.