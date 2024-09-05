Yarışmanın detayları

Tekirdağ Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen yarışmada her ekip 5 kişiden oluşuyordu. Yarışmacılar masaya konan oğlak etini hızlıca tüketmek için yarıştı.

Rekabet nefes kesti

Yarışmada birinci olan grup, 10 kiloluk oğlak etini sadece 10 dakikada yedi. Yarışmacılar, zorlu mücadelenin ardından eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarışma sonrası dereceye giren gruplara çeşitli ödüller verildi. Katılımcılar etkinliğin eğlenceli olduğunu belirterek tekrar katılmak istediklerini söyledi.