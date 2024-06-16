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Konserin sonunda Nallar, şarkıcılara sepette kiraz ile çiçek takdim etti.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, festivalin üçüncü gününde müthiş bir kalabalığın alanda olduğunu, unutulmaz bir festivalle insanların eğlenceye doyduğunu söyledi.

Programda ilk olarak müzik grubu "KÖFN" sahne aldı. Daha sonra sanatçı Yener, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Yener ve müzik grubu "KÖFN", sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Hande Yener ve müzik grubu "KÖFN" sahne aldı.

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