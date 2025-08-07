Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İzmir örgütü, yaklaşan kongre sürecine hazırlanırken partideki iç dinamikler yeniden şekilleniyor. Özellikle Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde, ilçe başkanlıkları için yoğun bir kulis trafiği yaşanıyor. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun tutuklanmasıyla sarsılan örgütte gözler, yeni dönemin aktörlerine çevrilmiş durumda.

CHP İzmir’de 13 Ağustos’ta başlayacak delege seçimleri öncesi hareketlilik artıyor. Askı süreci 6 Ağustos itibarıyla tamamlanırken mahalle delegelerinin belirlenmesi, ilçe ve il kongrelerinin seyrini doğrudan etkileyecek. Özellikle Yarımada’daki kritik ilçelerde adaylık konusunda denklemler hızla değişiyor.

Çeşme:

Mevcut İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları'nın yeniden aday olup olmayacağı netlik kazanmazken, Belediye Başkanı Lal Denizli'nin, İzmir Barosu Çeşme Temsilcisi Nadire Erol’u destekleyeceği konuşuluyor. Önceki dönem belediye başkanı Ekrem Oran'ın ise farklı bir aday çıkarmaya hazırlanabileceği belirtiliyor.

Urla:

İlçe Başkanı Pelin Karasakal Güntürkün, katıldığı bir televizyon programında yeniden aday olacağını açıklasa da, parti içindeki bazı grupların buna sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Eski Başkan Aziz Kocaoğlu’nun da dahil olduğu bazı toplantılarda Güntürkün’ün adaylıktan çekilmesi yönünde baskılar olduğu öne sürülüyor. Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın, eski ilçe başkanlarından Bahri Yalaz’ı desteklediği, muhalefetteki bazı isimlerin ise Bülent Köklü’yü ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

Karaburun:

Mevcut İlçe Başkanı Erdal Subaşı, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın desteğiyle yeniden aday olmaya hazırlanıyor. Ancak parti içi muhalefet sessiz değil. Ağustos sonunda muhalif bir adayın çıkabileceği ve yarışın şekilleneceği konuşuluyor.

Seferihisar:

İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar’ın, örgüt içindeki güçlü desteği sayesinde tek aday olarak kongreye gireceği düşünülüyor. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de Çınar’a destek verdiği ifade edilirken, ilçede birlik havası hâkim.

Menderes:

İlçe Başkanı Ersin Gür’ün yeniden aday olacağı ve Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bu yönde destek verdiği öğrenildi. Gür’ün karşısına çıkabileceği iddia edilen Mehmet Emin Işık ismi ise kulislerde konuşulmaya başlandı.

Genel Merkez’in tavrı merak ediliyor

İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutuklanmasının ardından süreci vekâleten yürüten Barış Özdemir’in alacağı pozisyon da merak ediliyor. Genel Merkez’in örgütün yeniden toparlanması adına devreye girip girmeyeceği, ilerleyen günlerde netlik kazanacak.