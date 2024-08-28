UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 1-0 yenilerek elenen Galatasaray'da, Kerem Demirbay mağlubiyetin ardından duygusal bir açıklama yaparak "Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık" dedi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan Galatasaray, toplamda 4-2'lik skorla turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada beklentilerin altında kaldı ve taraftarlarını üzdü. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kerem Demirbay, takım olarak hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. "Başaramadık, üzgünüz. Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık" diyen Demirbay, başarısızlığı açık bir şekilde kabul etti.

Kerem Demirbay'dan duygusal açıklama

Kerem Demirbay, Young Boys karşısında alınan mağlubiyetin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım olarak daha iyisini yapmaları gerektiğini vurguladı. "Ülkemizi ve Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmek istedik ama maalesef başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, onların desteğini hissediyoruz ve bu destekle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Demirbay, alınan sonuçtan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, takımın toparlanması gerektiğinin altını çizdi.

Hedef UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde daha başarılı olmayı hedeflediklerini belirtti. "Avrupa Ligi'nde ülkemize yakışanı yapmak istiyoruz. Pozitif enerjili bir aile ve takım olarak nereye kadar gidebilirsek gitmek istiyoruz. Bu süreçte başarılı olmayı hedefliyoruz ve bu yolda elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuşan Kerem Demirbay, geleceğe umutla bakmak istediklerini söyledi.

"Futbol basit bir uyun"

Kerem Demirbay, Young Boys karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyeti değerlendirirken futbolun basit bir oyun olduğunu ve her sonucun mümkün olabileceğini vurguladı. "Futbol çok basit bir oyun. Bu oyunda kazanırsın veya yenilirsin. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maçta biz yenildik. Bu çok net. Ama kafamızı kaldırmalıyız, yolumuza devam etmeliyiz. Bu yenilgiden ders çıkararak Avrupa Ligi'nde en iyi performansı göstermek istiyoruz" dedi.

Kerem Demirbay, Galatasaray camiasının bu zorlu dönemde takıma destek olması gerektiğini belirterek, "Camia olarak hep birlikte ayağa kalkmalı ve yolumuza devam etmeliyiz. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli. Onların yanımızda olduğunu bilmek bize güç veriyor. Yolumuza devam edeceğiz ve daha güçlü bir şekilde döneceğiz" ifadelerini kullandı.